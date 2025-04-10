В Киеве столкнулись два грузовика: спасатели деблокировали одного из водителей
ДТП произошло в четверг, 10 апреля, около восьми утра в Дарницком районе столицы
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На Бориспольском шоссе столкнулись два грузовых автомобиля. Водителя одного из них заблокировало между сиденьем и приборной панелью. Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали мужчину и передали медикам.
Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
Напомним, а Киевщине легковушка на скорости влетела в бетонные блоки. Пострадали 26-летняя водительница и 22-летний пассажир.
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