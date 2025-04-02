На Прикарпатье спасатели нашли парня, заблудившегося в горах
Вечером 1 апреля спасатели получили сообщение о заблудившемся парне в районе горной долины Шешорска Верховинского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Жительница Тернопольщины сообщила, что ее 25-летний сын заблудился и нуждается в помощи.
Горные спасатели установили местонахождение заблудившегося. Вскоре парня нашли в удовлетворительном состоянии и сопровождили в домик на полонине Шешорска для обогрева.
Напомним, ночью 31 марта в горах на Закарпатье спасатели нашли двух заблудших туристов.
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