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Происшествие случилось 29 марта в селе Рожнов в Косовском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошел пожар в доме, его потушили спасатели. Полицейские опросили свидетелей, очевидцев и просмотрели видео с камер наблюдения.

Проанализировав информацию, правоохранители установили причастного и задержали его – речь идет о 20-летнем местном жителе.

Задержанный вину признал, однако свои действия объяснить не смог, поскольку находился в нетрезвом состоянии. Его проверили на состояние опьянения, результат – 0,43 промилле алкоголя в крови.

За совершенное фигуранту грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что в суде слушается дело за совершение фигурантом аналогичного преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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