Завтра в Украине ударят морозы до -8 градусов

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Во вторник, 18 марта, в Украине будет преобладать не слишком комфортная погода. Ближайшая ночь ожидается с морозами

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Ночью -1...-6 градусов, на западе местами до -8 градусов. На юге и юго-востоке будет немного теплее, 0…+3 градуса.

Завтра в течение дня в большинстве регионов ожидается +2…+5 градусов.

"К этому витку холода присоединится сильный ветер, который, как мы знаем, снижает температуру комфорта. 18 марта порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду", - отмечает синоптикиня.

В Киеве во вторник без существенных осадков. Ночью -3...-5 градусов, завтра днем +2...+4 градуса.

Ранее синоптики сообщали, какой будет погода в Украине в марте.