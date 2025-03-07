В Тернопольской области вражеские ракеты попали в промышленный объект: возможные ограничения с подачей газа
В результате ночной вражеской атаки на Тернопольщине есть прилеты ракет в критический промышленный объект
Об этом сообщил начальник Тернопольской ОВА Вячеслав Негода, передает RegioNews.
"Могут быть ограничения с подачей газа. Силы ПВО сбили вражескую ракету. Жертв нет. Соответствующие службы ликвидируют последствия", – говорится в сообщении.
Напомним, утром 7 марта под массированным ракетно-дроновым обстрелом оказалась энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины.
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