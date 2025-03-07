На Полтавщине из-за российской атаки пострадали гражданские, среди них – ребенок

фото: Полтавская ОВА

Сегодня ночью, 7 марта, оккупанты атаковали Полтавщину. В Миргородском районе поврежден бытовой газопровод, пострадали мирные жители

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на официальный Telegram-канал Полтавской областной военной администрации.

"В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на частный жилой дом. К сожалению, 2 человека травмированы, среди них ребенок. Они госпитализированы и получают необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Также из-за атаки повреждены два частных жилых дома и бытовой газопровод. Количество отключенных абонентов устанавливается.

Напомним, утром 7 марта под массированным ракетно-дроновым обстрелом оказалась энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины.

В результате ночной вражеской атаки на Тернопольщине есть прилеты ракет в критический промышленный объект.