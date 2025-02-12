В Харькове судили мужчину, пытавшегося продать в Китай детали авиационной техники

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Житель Харькова, уроженца российского Дагестана, пытался через интернет продать неизвестному из Китая детали к авиационной технике. Эти детали относятся к товарам военного назначения и подлежат государственному экспортному контролю.

Соответствующий приговор вынес Червонозаводской районный суд Харькова, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

По данным следствия, фигурант в конце 2019 года нашел объявление, в котором неизвестный из Китая хотел приобрести блок регулирования и контроля ЗЦР-41, а также ряд компонентов для авиационной техники производства Харьковского машиностроительного завода. Мужчина согласовал цену с покупателем из Китая и с конца 2021 года начал искать людей, которые бы продали ему эти детали.

В марте 2022 года работники СБУ получили оперативную информацию и начали проводить негласные следственные действия в отношении харьковчанина. Впоследствии мужчина за 5 тысяч долларов приобрел необходимые детали у знакомого, работавшего на машиностроительном заводе.

Также, как свидетельствуют материалы дела, мужчина разработал сложную схему доставки груза. Он направил знакомому из Киевской области посылку с грузом от имени жены, тот в свою очередь отправил посылку от вымышленного лица в Одессу, где его должен был получить гражданин Молдовы. Через пять дней житель Киевщины оформил возврат посылки, а затем спрятал детали в одном из офисных помещений.

На суде оба мужчины признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 51 тысяч гривен каждому. Также они были лишены права занимать определенные должности сроком на три года.

Напомним, ранее из Украины был депортирован гражданин Китая, отбывавший в нашей стране наказание за шпионаж. В ближайшие пять лет въезд на территорию Украины мужчине запрещен.