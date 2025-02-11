В Николаевской области перепродавали дрова для ВСУ

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В Николаевской области ДБР подозревает руководителя квартирно-эксплуатационного правления в растрате более 2,3 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ДБР.

Отмечается, что должностное лицо должно было закупить топливную древесину для нужд ВСУ. Зная реальную цену продукции, фигурант организовал схему заработка на закупках, в результате которой товар закупали по вдвое более дорогой цене. Это позволило злоумышленнику заработать более 2,3 млн. грн.

В настоящее время главе КЭУ доложено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, совершенных в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, на днях в Закарпатской области задержали работника ТЦК, который за 3000-4000 долларов помогал мужчинам скрыться.