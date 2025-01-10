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10 января 2025, 16:50

В Сумской области вспыхнула африканская чума свиней

10 января 2025, 16:50
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фото иллюстративное: pexels.com
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Из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Сумской области планируют забить более 6 тысяч поголовья

Такие данные приводит "Общественное" , сообщает RegioNews .

Как рассказал начальник отдела организации противоэпизоотической работы управления ветеринарной медицины Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Владимир Панченко, 4 января на обочине трассы Недригайлов – Козельное, было обнаружено шесть трупов свиней, зараженных африканской чумой.

"Решением государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии было определено то место, где найдены шесть трупов домашних свиней, инфицированным объектом. Определена защитная зона – это три километра вокруг этой ячейки. Определена зона надзора, в нее вошло несколько населенных пунктов", – отметил Панченко.

Он рассказал, что мобильные бригады обходят хозяйства и объясняют людям, как реагировать на АЧС. По его словам, африканская чума свиней для человека опасности не представляет.

"Обычно свиньи инфицируются от диких животных. Единственный метод борьбы с заболеванием – умерщвлять и сжигать больных свиней, чтобы не допустить распространение вируса", – рассказал эксперт.

Напомним, в ноябре прошлого года в Баштанском районе Николаевской области был обнаружен новый случай африканской чумы свиней. На территории балки возле села Покровка обнаружили трупы свиней.

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