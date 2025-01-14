В Винницкой области произошла вспышка африканской чумы свиней

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Об этом сообщают в главном управлении Госпродпотребслужбы в Винницкой области, передает RegioNews .

По информации ведомства, вирус обнаружен в остатках свиней на стихийной свалке недалеко от села Войтовка.

Согласно сообщению Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области, случай АЧС подтвержден результатами лабораторных исследований, проводимых Винницкой региональной государственной лабораторией. Вспышка зафиксирована за пределами населенного пункта Войтовка Бершадской территориальной громады, Гайсинского района.

Африканская чума свиней (АЧС) – опасное вирусное заболевание, причиняющее значительный вред свиноводству из-за высокой летальности среди животных.

Чтобы не допустить распространения болезни, осуществляют ограничение передвижения животных, утилизируют погибших свиней и усиливают ветеринарный контроль в пределах территории вспышки.

Напомним, из-за вспышки африканской чумы свиней в Сумской области планируют забить более 6 тысяч поголовья.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года в Баштанском районе Николаевской области был обнаружен новый случай африканской чумы свиней. На территории балки возле села Покровка обнаружили трупы свиней.