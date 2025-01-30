фото: полиция

ДТП произошло в четверг, 30 января, на трассе Н-16 возле города Звенигородка в Черкасской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водитель DAF из-за тумана потерял ориентир и не справился с управлением. В результате грузовик перевернулся. 57-летнего мужчинк на месте осмотрели медиками "скорой", от госпитализации он отказался.

Некоторое время движение по данному участку дороги было затруднено.

Напомним, 28 января в Тернопольской области столкнулись три авто марки Volkswagen. В результате аварии пострадал один из водителей.