В Николаевской области 20-летний юноша угнал авто, потому что опоздал на поезд
На угнанном авто юноша доехал домой и для конспирации оставил автомобиль в балке неподалеку от Баштанки
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Житель Николаева сообщил полиции, что его авто "ВАЗ 21011", который он припарковал недалеко от железнодорожного вокзала, угнали.
В тот же день в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в балке у Баштанки он обнаружил заброшенный "ВАЗ". Правоохранители установили, что обнаруженный автомобиль принадлежит николаевцу.
Как удалось установить с помощью камер видеонаблюдения, легковушку угнал 20-летний житель Баштанки. Парень приехал в областной центр к товарищу по делам. Опоздав на поезд, он решил угнать авто, чтобы поскорее добраться домой.
Полицейские изъяли автомобиль и в дальнейшем вернут его владельцу.
Парню объявили подозрение. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, в Днепре аферист продавал для фронта несуществующие автомобили. Он выманил деньги у родственников защитников.