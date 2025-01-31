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31 января 2025, 01:44

В Николаевской области 20-летний юноша угнал авто, потому что опоздал на поезд

31 января 2025, 01:44
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На угнанном авто юноша доехал домой и для конспирации оставил автомобиль в балке неподалеку от Баштанки

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Житель Николаева сообщил полиции, что его авто "ВАЗ 21011", который он припарковал недалеко от железнодорожного вокзала, угнали.

В тот же день в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в балке у Баштанки он обнаружил заброшенный "ВАЗ". Правоохранители установили, что обнаруженный автомобиль принадлежит николаевцу.

Как удалось установить с помощью камер видеонаблюдения, легковушку угнал 20-летний житель Баштанки. Парень приехал в областной центр к товарищу по делам. Опоздав на поезд, он решил угнать авто, чтобы поскорее добраться домой.

Полицейские изъяли автомобиль и в дальнейшем вернут его владельцу.

Парню объявили подозрение. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, в Днепре аферист продавал для фронта несуществующие автомобили. Он выманил деньги у родственников защитников.

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