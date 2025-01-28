Иллюстративное фото

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, передает RegioNews.

Сообщили, что 29 января из-за оттепели ожидается серьезная снеголовичная опасность третьего уровня. Речь идет о высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"Будьте осторожны при планировании поездок в горы. Помните о своей безопасности и безопасности других!", - призвали спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что турист из Запорожья погиб в Карпатах. Известно, что мужчина заблудился в горах, в районе села Богдан. На следующий день спасатели обнаружили его тело без признаков жизни.

Также сообщалось, что лешие показали, как ведут себя медведи, которые не могут уснуть из-за слишком теплой зимы. На Буковине медведи отказались от спячки и бродят по лесам, ища еду. Эксперт "Подольский лесной офис" Руслан Рыжий отметил, что животные не представляют угрозы для людей, а при малейшем подозрении на опасность - просто убегают.