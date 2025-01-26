В Карпатах нашли двух мужчин, которые хотели попасть в Румынию, но заблудились
В Карпатах обнаружили двух мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию. Они потеряли ориентировку и три дня бродили в горах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Пограничники вместе со спасателями ГСЧС нашли двух нарушителей в возрасте 21 и 32 лет.
В пограничном ведомстве рассказали, что мужчины планировали нелегально пересечь границу в направлении Румынии, но заблудились в Карпатах на три дня. У них не было маршрута и снаряжения для похода через горы.
Нарушителей доставили в больницу с диагнозом переохлаждения. Также на них составили административные протоколы.
Напомним, ранее в Закарпатской области 24-летний украинец чуть не погиб, пытаясь незаконно пересечь границу через заснеженные горы.
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