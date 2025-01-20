фото: ГСЧС

Инцидент произошел 19 января в селе Славско Стрыйского района. Во время катания травмировались два туриста-лыжника

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На помощь отправились спасатели. Они добрались до пострадавших, предоставили необходимую помощь и транспортировали их к подножию горы, где передали медикам.

Напомним, ранее во Львовской области чрезвычайники спасли туристок с собаками, застрявшими в горах из-за сильного снегопада.