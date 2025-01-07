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С восточного склона горы Брецкул в Карпатах сошла лавина объемом 1280 куб.м. Обошлось без жертв и ущерба

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр со ссылкой на метеостанцию Пожежевска, передает RegioNews.

Отмечается, что лавина сошла 6 января с 15 до 16 часов по киевскому времени.

Гора Брескул (гуц. Брецкул) – одна из горных вершин массива Черногора. Высота – 1911 м. Между вершинами Брескула на высоте 1550 м расположены снеголавинная метеостанция, а также Биологический стационар Института экологии Карпат НАН Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается снеголавинная опасность.