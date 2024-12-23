На Прикарпатье столкнулись Jaguar и микроавтобус: 13 пострадавших

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Авария произошла 22 декабря около 14:30 вблизи села Лоево Надворнянского района. На трассе столкнулись автомобиль Jaguar и микроавтобус Renault Trafik

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Так, 19-летняя водительница Jaguar при обгоне не убедилась в безопасности маневра и столкнулась на встречной полосе с микроавтобусом Renault Trafik, которым управлял 25-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили водители и пассажиры обоих авто. В общей сложности в больницы доставили 13 человек, из них один – несовершеннолетний. Три человека сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Открыто уголовное производство. Продолжается расследование.

Напомним, днем 22 декабря в Киеве Mercedes выехал на встречку и врезался в три автомобиля: трое пострадавших.