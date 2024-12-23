В Киеве Mercedes выехал на встречку и врезался в три авто: трое пострадавших
ДТП произошло 22 декабря около 15:00 в Соломенском районе столицы
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
На проспекте Воздушных сил водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя авто: Hundai, Citroen и Volkswagen.
В результате травмы получили три человека, среди которых и виновник аварии. Всех пострадавших госпитализировали.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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