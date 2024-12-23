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ДТП произошло 22 декабря около 15:00 в Соломенском районе столицы

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На проспекте Воздушных сил водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя авто: Hundai, Citroen и Volkswagen.

В результате травмы получили три человека, среди которых и виновник аварии. Всех пострадавших госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 22 декабря около 11:00 в городе Кременец на Тернопольщине водитель легковушки сбил двоих детей на тротуаре. Одна из девочек находится в тяжелом состоянии.