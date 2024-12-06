В горах на Прикарпатье нашли двух заблудившихся туристов

фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В Службу спасения обратилась 27-летняя девушка и сообщила, что вместе с 22-летним другом не может найти дорогу во время спуска с горы вблизи Хомяк.

Спасатели установили их координаты, поддерживали связь и вскоре добрались до места. Туристов благополучно сопроводили в село Поляница.

Напомним, ранее на Закарпатье спасли 20-летнего парня из Днепропетровщины, который три дня бродил по горам без еды.