В горах на Прикарпатье нашли двух заблудившихся туристов
Спасатели помогли туристам, заблудившимся возле горы Хомяк на Ивано-Франковской области
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В Службу спасения обратилась 27-летняя девушка и сообщила, что вместе с 22-летним другом не может найти дорогу во время спуска с горы вблизи Хомяк.
Спасатели установили их координаты, поддерживали связь и вскоре добрались до места. Туристов благополучно сопроводили в село Поляница.
Напомним, ранее на Закарпатье спасли 20-летнего парня из Днепропетровщины, который три дня бродил по горам без еды.
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