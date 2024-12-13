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13 декабря 2024, 00:14

Семейный подряд: в Прикарпатье двое врачей помогали "откосить" от мобилизации за 10 тысяч долларов

13 декабря 2024, 00:14
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фото: прокуратура
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Правоохранители объявили подозрение двум родственникам-врачам из областной клинической и районной больниц на Прикарпатье

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Медики организовали схему, по которой за деньги помогали военнообязанным избежать мобилизации, получая фиктивную III группу инвалидности. Врачи не просто выдавали поддельные справки, но и организовывали "процесс лечения": оформляли мужчин в стационар, готовили фиктивные медицинские документы и консультировали, как убедительно представить свои "диагнозы" на медкомиссиях.

Стоимость фальшивой справки составляла 500 долларов, а полный пакет услуг – до 10 тысяч долларов.

Правоохранители задержали 58-летнего врача во время передачи денег просто "из рук в руки". Его сын, также участвовавший в схеме, был задержан отдельно. Оба находятся под стражей.

Во время обысков в квартирах и на работе фигурантов изъяли фальшивые меддокументы, мобильные телефоны, более 45 тысяч долларов, 230 тысяч гривен и 660 евро наличными, а также автомобили.

Продолжается проверка возможной причастности других лиц, в том числе работников бюро медико-социальной экспертизы.

Напомним, ранее правоохранители ликвидировали в Днепре масштабную схему уклонения от мобилизации . Задержаны 5 организаторов: работники ТЦК и СП, военнослужащие, врачи.

Прикарпатье уклонисты врачи мобилизация взятка
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