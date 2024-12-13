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Правоохоронці оголосили підозру двом родичам-лікарям з обласної клінічної та районної лікарень на Прикарпатті

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Медики організували схему, за якою за гроші допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації, отримуючи фіктивну III групу інвалідності. Лікарі не просто видавали підроблені довідки, а й організовували "процес лікування": оформляли чоловіків у стаціонар, готували фіктивні медичні документи та консультували, як переконливо презентувати свої "діагнози" на медкомісіях.

Вартість фальшивої довідки складала 500 доларів, а повний пакет послуг – до 10 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали 58-річного лікаря під час передачі грошей просто "з рук у руки". Його син, який також брав участь у схемі, був затриманий окремо. Обидва наразі перебувають під вартою.

Під час обшуків у помешканнях і на роботі фігурантів вилучили фальшиві меддокументи, мобільні телефони, понад 45 тисяч доларів, 230 тисяч гривень та 660 євро готівкою, а також автомобілі.

Триває перевірка можливої причетності інших осіб, зокрема працівників бюро медико-соціальної експертизи.

Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували у Дніпрі масштабну схему ухилення від мобілізації. Затримані 5 організаторів: працівників ТЦК та СП, військовослужбовців, лікарів.