В Николаеве на предприятия произошел пожар: горел резервуар с горючим
В Николаеве сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар на территории предприятия, где хранится дизельное топливо
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Николаевской области.
Так, в 07:32 на ул. Индустриальная, 1/15 на территории предприятия возник пожар в резервуаре с дизельным топливом
Произошла разгерметизация цистерны с дизельным топливом (W-200 м. куб), с последующим его разливом", - сообщили спасатели.
Также возникла угроза распространения огня на другие емкости, однако пожарные предотвратили это. К тушению привлекалось 10 единиц техники ГУ ГСЧС и 45 спасателей.
Ранее сообщалось, что трех чиновников ГСЧС подозревают в фальсификации отчетности.
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