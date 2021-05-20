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20 мая 2021, 11:56 4

В Николаеве на предприятия произошел пожар: горел резервуар с горючим

20 мая 2021, 11:56 4
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Фото: ГСЧС
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В Николаеве сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар на территории предприятия, где хранится дизельное топливо

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Николаевской области.

Так, в 07:32 на ул. Индустриальная, 1/15 на территории предприятия возник пожар в резервуаре с дизельным топливом

Произошла разгерметизация цистерны с дизельным топливом (W-200 м. куб), с последующим его разливом", - сообщили спасатели.

Также возникла угроза распространения огня на другие емкости, однако пожарные предотвратили это. К тушению привлекалось 10 единиц техники ГУ ГСЧС и 45 спасателей.

Ранее сообщалось, что трех чиновников ГСЧС подозревают в фальсификации отчетности.

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