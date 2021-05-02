Зеленский с женой тайно приехали в Карпаты: СМИ показали фото
О визите в офисе президента не сообщали
О визите в офисе президента не сообщали
Президент Владимир Зеленский с женой Еленой тайно отправились в Карпаты.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Супруги 1 мая посетили поселок Верховина, что в Ивано-Франковской области. Визит был не рабочим, официально о нем ничего не сообщалось.
"Никто не ожидал, но сегодня, 1 мая, Верховину посетил президент Украины Владимир Зеленский. Это был не официальный визит, а отдых", - говорится в сообщении.
Зеленские много фотографировались со всеми желающими.
Напомним, что первые дни Нового года президент провел в Карпатах на горнолыжном курорте "Буковель".
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