Зеленский с женой тайно приехали в Карпаты: СМИ показали фото

О визите в офисе президента не сообщали

О визите в офисе президента не сообщали

Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский с женой Еленой тайно отправились в Карпаты.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Супруги 1 мая посетили поселок Верховина, что в Ивано-Франковской области. Визит был не рабочим, официально о нем ничего не сообщалось.

"Никто не ожидал, но сегодня, 1 мая, Верховину посетил президент Украины Владимир Зеленский. Это был не официальный визит, а отдых", - говорится в сообщении.

Зеленские много фотографировались со всеми желающими.

Напомним, что первые дни Нового года президент провел в Карпатах на горнолыжном курорте "Буковель".