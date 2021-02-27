Тенденции неутешительны: в "красную" зону могут попасть еще 7 областей - Ляшко

В областях могут ввести ограничения, которые действовали во время январского локдауна

В областях могут ввести ограничения, которые действовали во время январского локдауна

Фото: из открытых источников

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что еще семь областей страны являются претендентами на переход в "красную" зону карантина.

Как передает RegioNews, об этом Ляшко написал у себя на Facebook-странице.

По его словам, на сегодня Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области находятся в "оранжевом уровне" эпидемической опасности.

То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены в "красный" уровень", - отметил Ляшко.

Ляшко объяснил, что усилят ограничения, поскольку уровень госпитализаций в течение последних трех дней превышает целевой показатель, а коэффициент выявления новых случаев COVID в течение последних 7 дней превышает 20%.

По его словам, тенденции распространения коронавируса в области остаются неутешительными.

Напомним, начиная с 1 марта Черновицкая область официально войдет в "красную" зону адаптивного карантина, из-за чего на территории области будут введены максимальные ограничения.