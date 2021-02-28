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28 лютого 2021, 15:51 928

"Укрзалізниця" розповіла, як можна виїхати з "червоного" Прикарпаття

28 лютого 2021, 15:51 928
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Також Укрзалізниця оприлюднила мапу найближчих доступних станцій для виїзду з "червоної" зони карантину
Також Укрзалізниця оприлюднила мапу найближчих доступних станцій для виїзду з "червоної" зони карантину
Фото з відкритих джерел
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АТ "Укрзалізниця" оприлюднило список потягів, якими до 6 березня включно можна виїхати з Івано-Франківської області, яка потрапила до "червоної" зони карантину. Тут поїзди не зупинятимуться.

Про це повідомив пресцентр підприємства у Facebook.

В Укрзалізниці зазначили, що до 6 березня включно для пасажирів із квитками не буде обмежень у пересуванні.

Якщо у вас вже є квиток до чи з Івано-Франківщини, маєте можливість сісти на поїзд на будь-якій станції слідування за межами області", — повідомили у пресцентрі.

Для виїзду з "червоної" зони карантину в Укрзалізниці запропонували наступні потяги:

217/218 Київ-Рахів із Києва 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, зворотно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.

15/16 Харків-Рахів із Харкова 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03, зворотно 1, 3, 5, 7, 9, 11.03.

25/26 Одеса-Рахів із Одеси 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, зворотно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.

133/134 Миколаїв-Рахів із Миколаєва 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.03, зворотно 28.02, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12.03.

29/30 Київ-Ужгород щоденно до ст. Воловець, Сколе.

81/82 Київ-Ужгород щоденно до ст. Воловець, Сколе, Славсько.

17/18 Харків-Ужгород через день по непарних до ст. Славсько, Воловець.

45/46 Ужгород-Лисичанськ щоденно до ст. Славсько, Лавочне, Воловець.

235/236 Київ-Ужгород 5, 7.03 з Києва, зворотно 6, 8.03 до ст. Воловець, Сколе, Славсько.

Друзі На цій карті ви бачите найближчі доступні станції для виїзду з зони карантину, починаючи 7 березня. Тобто якщо...

Posted by Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia on Sunday, February 28, 2021

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що "Укрзалізниця" здійснюватиме рейси за графіком до Івано-Франківської області лише до 6 березня включно.

Івано-Франківськ Прикарпаття Укрзализныця поїзд червона зона

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