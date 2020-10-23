На Прикарпатье разоблачили руководство водочного предприятия на сбыте нелегального спирта

Стоимость изъятой правоохранителями продукции составляет более 6 миллионов гривен

Стоимость изъятой правоохранителями продукции составляет более 6 миллионов гривен

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц одного из государственных предприятий Ивано-Франковской области на незаконном изготовлении и сбыте неучтенного спирта. Сбывали фальсификат на территории области через сеть розничной торговли и заведений общественного питания.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Руководство предприятия без отражения в официальных документах покупало за наличные зерно у местных производителей, из которого потом на заводе делали "левак".

Для отгрузки нелегального спирта в один из элементов промышленного комплекса была сделана врезка. По оперативным данным, таким образом злоумышленники скачивать до 40 тонн спирта ежемесячно. Афера действовала в течение 2020 года.

Готовую продукцию с территории предприятия вывозили ночью на автотранспорте завода. Нелегальный спирт хранили на нескольких арендованных складах", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали грузовик во время транспортировки 19 тонн неучтенного спирта. Во время обысков на заводе и на одном из складов обнаружено еще 4,5 тонны неучтенной спиртовой продукции и оборудования, которое использовалось для незаконного отбора спирта.

Производство открыто по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили одну из коммерческих структур на присвоении 700 тысяч гривен из местного бюджета во время ремонта дорог.