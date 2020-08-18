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18 августа 2020, 13:58 1

В Мариуполе мужчина в шапке Деда Мороза устроил стрельбу, есть пострадавший

18 августа 2020, 13:58 1
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Сейчас злоумышленника ищет полиция
Сейчас злоумышленника ищет полиция
Фото из открытых источников
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В Кальмиусском районе города Мариуполь мужчина в шапке и в искусственной бороде "Деда Мороза" стрелял в охранника одного из комбинатов. В результате инцидента в пострадавшего попало несколько пуль, и его госпитализировали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прес-службу Донецкой области.

Отмечается, что мужчина совершил 5 выстрелов в сторону местного жителя, после чего скрылся с места преступления.

На поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции. Предварительная квалификация события - ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (Покушение на умышленное убийство).

"Сейчас правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле в центре Киева стреляли по студентам из Азербайджана.

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