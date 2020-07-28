Управленческое ноу-хау: мэр Ивано-Франковска привез на совещание мешок цемента

Руслан Марцинкив подарил цемент "Ивано-Франковскгазу", чтобы предприятие оперативно ремонтировало "раскопки" на дорогах

Руслан Марцинкив подарил цемент "Ивано-Франковскгазу", чтобы предприятие оперативно ремонтировало "раскопки" на дорогах

Фото: Голос Украины

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на оперативное совещание привез мешок цемента и подарил его АО "Ивано-Франковскгаз", чтобы общество качественно и вовремя латал раскопанные тротуары.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Голос Украины".

Такие подарки от мэра получат предприятия, которые плохо латают разрытые ямы после ремонтных работ.

Тот, кто плохо заделывает раскопки, на заседаниях будет получать мешок цемента, чтобы хорошо заделывать. Будем такие призы давать. Люди обращаются, постоянно звонят. Есть раскопки, которые по пол года стоят", - заявил Руслан Марцинкив.

Городской голова сказал, что подрядчикам дадут еще неделю, чтобы заделать все просроченные раскопки. Со следующего вторника предприятия-нарушители будут платить штраф за разрытые дороги и тротуары.

Напомним, вчера в Ивано-Франковске из-за дождей произошло подтопление улиц города.