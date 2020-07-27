Исполком Херсонского городского совета просит мэра Миколаенко уволить его заместительницу

Кроме этого, они просят провести служебное расследование действий чиновницы

Кроме этого, они просят провести служебное расследование действий чиновницы

Фото: Facebook

Текст обращения к мэру Херсона был обнародован в местных СМИ, пишет Regionews.

Причиной обращения стали высказывания Елены Мазур в одном из онлайн-изданий, которые, по словам членов исполкома, дискредитируют исполнительный орган местного самоуправления и лично Владимира Миколаенко, его руководителя.

Исполком – это ручной аппарат мэра и он не может идти против решения сессии. Сессия решила, а исполком утвердил. А здесь сидят люди, которые "не включились". Сидит и улыбается Горланов, сидит и смотрит вдаль Кондратов (члены исполкома – ред.). Говорю конкретно – Кондратову выгодно, чтобы город был грязный, потому что он идет на выборы против мэра. Я считаю, этот исполком надо разогнать и набрать трех человек, которые будут работать", - сказала Мазур.

В свою очередь, члены исполкома выразили возмущение некомпетентностью Елены Мазур в сфере жилищно-коммунального хозяйства как профильного заместителя городского головы. Они отметили, что чиновница распускала слухи в СМИ о роспуске комитета после провала голосований за противоречивые решения, которые подавала Мазур.

Отреагирует ли на скандал Владимир Миколаенко, пока неизвестно. Стоит отметить, что вопрос некомпетентности Елены Мазур ранее поднимали члены депутатской комиссии горсовета по вопросам ЖКХ и руководство Департамента ЖКХ.

Последние после этого заявили о давлении со стороны Владимира Миколаенко после того, как глава Херсона уволил Владимира Чушака с должности заместителя директора департамента.

Напомним, 20 июля на мэра Херсона Миколаенко подали заявление в полицию.