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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
27 июля 2020, 18:29 13

В Ивано-Франковске из-за дождей произошло подтопление улиц города

27 июля 2020, 18:29 13
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А в Закарпатской области из-за непогоды снова подтоплены некоторые села
А в Закарпатской области из-за непогоды снова подтоплены некоторые села
Фото: ГСЧС
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В Ивано-Франковске из-за сильных дождей произошло подтопление участков дорог, подвальных помещений и кафе города.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Вследствие дождей наблюдается усложнение движения на некоторых участках автодорог. Так, под Пасичнянским мостом сегодня застрял автомобиль, но работники службы спасения пришли водителю на помощь и вытащили его из затруднительной ситуации", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ГСЧС Закарпатской области, в регионе дожди привели к подтоплению отдельных населенных пунктов в горных районах.

В результате прохождения кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках. Как следствие, в области подтоплен ряд населенных пунктов, разрушены мосты и берегоукрепления", - сообщают спасатели.

В частности, в селе Скотарское Воловецкого района уничтожен 1 и повреждены 3 мостика, затруднено сообщение с 36 домохозяйствами. Сейчас идет работа над ликвидацией последствий непогоды.

Напомним, на Прикарпатье планируют разработать противопаводковую программу.

Ивано-Франковск Закарпатье спасатели ГСЧС Наводнение Дожди
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