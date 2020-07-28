Управлінське ноу-хау: мер Івано-Франківська привіз на нараду мішок цементу

Руслан Марцінків подарував цемент "Івано-Франківськгазу", щоб товариство оперативно ремонтувало "розкопки" на дорогах

Руслан Марцінків подарував цемент "Івано-Франківськгазу", щоб товариство оперативно ремонтувало "розкопки" на дорогах

Фото: Голос України

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на оперативну нараду привіз мішок цементу і подарував його АТ "Івано-Франківськгаз", щоб товариство якісно і вчасно латало розкопані тротуари.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Голос України".

Такі подарунки від мера отримуватимуть підприємства, які погано лагодять розриті ями після ремонтних робіт.

Той, хто погано заробляє розкопки, на засіданнях буде отримувати мішок цементу, щоб гарно заробляти. Будемо такі призи давати. Люди звертаються, постійно телефонують. Є розкопки, які по півроку стоять", - заявив Руслан Марцінків.

Міський голова сказав, що підрядникам дадуть ще тиждень, щоб полагодити усі протерміновані розкопки. З наступного вівторка підприємства-порушники сплачуватимуть штраф за розриті дороги і тротуари.

Нагадаємо, вчора в Івано-Франківську через дощі відбулося підтоплення вулиць міста.