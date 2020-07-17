Призвать в армию могут только по собственному желанию: для абитуриентов действует отсрочка - Минобороны

В этом году уже призвали более 9 тысяч человек

В этом году уже призвали более 9 тысяч человек

Фото: из открытых источников

Выпускники школ могут беспрепятственно воспользоваться своим правом на получение образования, так как для абитуриентов действует отстрочка призыва.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран. "Выпускники школ могут совершенно беспрепятственно реализовать свое право на продолжение образования. Решением правительства было определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением", - заявил Таран. По его словам, в этом году к призыву было запланировано 16 тысяч 460 человек. Из них: в Вооруженные силы Украины - 9 тысяч человек, в Нацгвардию - 5460 человек, в Государственную пограничную службу - 1300 человек, в Государственную спецслужбу транспорта - 700 человек. По состоянию на сегодня из военных комиссариатов было отправлено для комплектования ВСУ и других военных формирований 9 тысяч 465 человек, что составляет 57,5% от общего плана", - сказал глава Минобороны. Напомним, ранее сообщалось, что весенняя призывная кампания 2020 года в Украине сместилась на лето.

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