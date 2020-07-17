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17 июля 2020, 16:23

В Ивано-Франковске через нелегальные АЗС вывели "в тень" более 10 миллионов гривен

17 июля 2020, 16:23
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Ежемесячный объем незаконной конвертации наличности составлял примерно один миллион гривен
Ежемесячный объем незаконной конвертации наличности составлял примерно один миллион гривен
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Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковске менеджмент сетей автозаправочных станций, который способствовал предприятиям в минимизации налогов и конвертации безналичных средств в наличные.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным, из-за незаконных сделок в течение 2019-2020 годов государственный бюджет недополучил налогов более 10 млн грн, объем конвертации наличности составил примерно 1 млн грн в месяц.

Оперативники установили, что поставщики горючего получали от предприятий-заказчиков безналичную оплату за якобы покупку талонов на горючее. В дальнейшем "выкуплены" талоны через ряд подконтрольных фирм организаторы реализовывали физическим потребителям за наличные, которые не отражали в бухгалтерском учете. Полученные деньги еженедельно собирал курьер и переправлял заказчикам.

Схема фиктивного приобретения талонов позволяла предприятиям уменьшать налогооблагаемую базу и получать неучтенную наличность. Конвертаторам выплачивали вознаграждение в размере 5-7% от суммы, переведенной в "кэш".

Сотрудники СБУ установили причастность к противоправной схемы четырех жителей Ивано-Франковска и львовянина, который работал курьером.

Во время обысков офисных помещений и автомобиля фигуранта правоохранители изъяли документы и черновые записи, подтверждающие ведение незаконного бизнеса, талоны на почти 12 тысяч литров горючего, банковские карты и наличные в гривнах и долларах на общую сумму свыше 1,5 млн грн.

В рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Напомним, 11 июля на Прикарпатье СБУ заблокировала нелегальный добыча нефти.

СБУ деньги Ивано-Франковск уголовное дело АЗС
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