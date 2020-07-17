В Ивано-Франковске через нелегальные АЗС вывели "в тень" более 10 миллионов гривен

Ежемесячный объем незаконной конвертации наличности составлял примерно один миллион гривен

Ежемесячный объем незаконной конвертации наличности составлял примерно один миллион гривен

Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковске менеджмент сетей автозаправочных станций, который способствовал предприятиям в минимизации налогов и конвертации безналичных средств в наличные.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным, из-за незаконных сделок в течение 2019-2020 годов государственный бюджет недополучил налогов более 10 млн грн, объем конвертации наличности составил примерно 1 млн грн в месяц.

Оперативники установили, что поставщики горючего получали от предприятий-заказчиков безналичную оплату за якобы покупку талонов на горючее. В дальнейшем "выкуплены" талоны через ряд подконтрольных фирм организаторы реализовывали физическим потребителям за наличные, которые не отражали в бухгалтерском учете. Полученные деньги еженедельно собирал курьер и переправлял заказчикам.

Схема фиктивного приобретения талонов позволяла предприятиям уменьшать налогооблагаемую базу и получать неучтенную наличность. Конвертаторам выплачивали вознаграждение в размере 5-7% от суммы, переведенной в "кэш".

Сотрудники СБУ установили причастность к противоправной схемы четырех жителей Ивано-Франковска и львовянина, который работал курьером.

Во время обысков офисных помещений и автомобиля фигуранта правоохранители изъяли документы и черновые записи, подтверждающие ведение незаконного бизнеса, талоны на почти 12 тысяч литров горючего, банковские карты и наличные в гривнах и долларах на общую сумму свыше 1,5 млн грн.

В рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Напомним, 11 июля на Прикарпатье СБУ заблокировала нелегальный добыча нефти.