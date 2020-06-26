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26 июня 2020, 08:49 4

Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции на Прикарпатье

26 июня 2020, 08:49 4
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Подтопленными остаются 11 больниц
Подтопленными остаются 11 больниц
Фото: из открытых источников
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В западных областях Украины, которые пострадали от наводнений возможны вспышки кишечной инфекции.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов отвечая на вопрос о том, готов ли Минздрав к возможным вспышкам COVID-19 в подтопленых регионах.

Конечно, кроме COVID-19 мы видим по той статистике, которая была раньше, и готовимся ко вспышкам и кишечной инфекции. Потому что это вода, и такое возможно", - отметил он.

Также в результате наводнения подтоплеными остаются 11 медицинских учреждений, однако, по заверению министра, "там ситуация полностью контролируемая".

Министр также отметил, что из больницы в городе Галич, где лечатся больные на COVID-19, действительно проводили эвакуацию пациентов. Однако это были три роженицы.

"Действительно, в больнице, которая находится в городе Галич, затоплены помещения. Мы начали готовиться к эвакуации. Были эвакуированы только три женщины-роженицы. Там находятся 9 больных (коронавирусом, - ред.). Но эвакуации они не нуждаются", - сказал Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прилетел на затопленное Прикарпатье чтобы лично осмотреть пострадавшие от наводнения районы.

Ивано-Франковск Прикарпатье инфекции Максим Степанов Наводнение
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