Летом на Прикарпатье откроют Гобитхил

Через карантин открытие Гобитхила в Верховинском районе состоится на месяц позже, чем планировалось

Фото: страница Андрея Боечко в Facebook

Через карантин открытие Гобитхила в Верховинском районе состоится на месяц позже, чем планировалось

Презентацию города планировали провести с 2 по 9 мая, однако пандемия внесла коррективы. Поэтому первые 10 гобитских крыивок будут готовы к приему гостей с 15 июня.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил Андрей Боечко.

"Гобитхил - это не гостиничный комплекс и не турбаза. Это городок, столица сказочной украинской страны, которую мы стремимся построить в столице Гуцульщины - Верховине. Мы стремимся совместить культуру и традиции сказочной Гобитании и реальной Гуцульщины", - говорится в сообщении.

Каждый домик имеет своего владельца, и сам владелец решает, сдавать свое жилье в аренду или нет. Все домики уникальны как снаружи, так и внутри.

В настоящее время закончена вторая очередь строительства, третью начнут осенью.

Поскольку Гобитхил - это сказочный город-страна, у него будут Герб, Гимн, флаг, валюта, Конституция, декларация о Независимости от орков, избранная власть, таможня, жандармерия, войско, шрифт, символы, правила, суд, пресса, почта.

"Каждый житель Гобитхила иметь паспорт гуцульского Хоббита. Остальные "атрибуты" разработают позже. Единственной доминирующей религией Гобитхила есть любовь к Украине, сохранение и воспроизведение традиций жителей карпатских гор и вера в добро", - подчеркивает Боечко.

В городке будет работать колыба, санная и лыжная трассы, трасса для зорба, тарзанка и много других аттракционов для детей. На полянах и в лесах растут грибы, ягоды, травы, цветы, деревья и кусты. Главная задача организаторов - вытащить детей из интернета и "затянуть" в природу.

На территории будут также мастерские гончаров, кузнецов, ковроделов и резчиков. Украшением города станет озеро с форелями и осетрами.

"Жители Гобитхила являются собственниками своего города и всего, что есть на его территории. Мы устанавливаем современную систему септиков и вводим обязательную сортировку мусора. Полиэтиленовые пакеты в городе использовать запрещено", - сообщают организаторы.

Читайте также: во Львовской области обезобразили Стольское Городище. На территории памятника археологии национального значения две недели продолжаются ремонтные работы без согласования с органами власти.