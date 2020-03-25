На Днепропетровщине и Франковщине умерли двое людей с подозрением на коронавирус

В Ивано-Франковской области скончалась третья женщина, у которой подозревали коронавирус, а в Днепре - 45-летний мужчина

Фото: facebook/Ивано-ФранковскаяОГА

В Ивано-Франковской области скончалась третья женщина, у которой подозревали коронавирус, а в Днепре - 45-летний мужчина

Как передает RegioNews, ссылаясь на Минздрав, в Ивано-Франковской областной государственной администрации сообщили о смерти 60-летней женщины, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Анализы для проверки на коронавирус отправили в лабораторию Киева.

В свою очередь, председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко сообщил, что в Днепре умер 45-летний мужчина, которому в больнице диагностировали пневмонию, но спасти не удалось.

По его словам, мужчина неделю назад вернулся из путешествия в Египет, а вызвал скорую только 24 марта. Медики прибыли уже в защитных костюмах. Пациент был в тяжелом состоянии. Его на "скорой" доставили в Днепровскую городскую больницу №21, но спасти жизнь не удалось.

"Директор департамента охраны здоровья ОГА Валерий Сердюк сообщил мне, что в Днепровской больнице №21 скончался человек. После 10-дневного путешествия он заболел, однако занимался самолечением. Обратился к врачам в последний момент. К сожалению, несмотря на максимальные усилия, спасти пациента не удалось. Стал ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра (25 марта - ред.)", - добавил он.

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Напомним, 19 и 23 марта в Ивано-Франковске умерли две женщины с подозрением на COVID-19.

По состоянию на 24 марта в Украине уже 97 больных COVID-19.

Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.