Хроники украинского карантина: станет ли Радомышль новым Уханем

Главный редактор Радомышльской газеты и депутат городского совета, города где зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса, Наталья Данилюк записала видеообращение к Владимиру Зеленскому и Верховной Раде.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Главный редактор Радомышльской газеты и депутат городского совета, города где зафиксирован первый смертельный случай от коронавируса, Наталья Данилюк записала видеообращение к Владимиру Зеленскому и Верховной Раде.

В настоящее время в Радомышле, где на карантине находятся 15 человек с подозрением на коронавирус, отсутствуют современные аппараты для вентиляции легких. Женщина заявляет, что в городе до сих пор, не смотря на чрезвычайную ситуацию, нет специального автомобиля для перевозки таких больных, а следовательно нарушаются режим безопасности. К тому же в городе, где наибольшее количество больных с подозрением на коронавирус, не подтверждены и не опровергнуты эти подозрения и не опубликованы результаты тестов больных. В Житомирскую область было завезено около 70 тестов на коронавирус. В области 23 районных центра, а это означает, что даже при равномерном распределения, на каждый попало не более 2-3 тестов. Если в Китае, при максимальном обеспечении города Ухань медикаментами и средствами защиты, вирус смог распространиться на всю Евразию, что тогда будет с Украиной, где до сих пор, в самых критических городах нет необходимых средств, а у медиков отсутствуют защитные костюмы – открытый вопрос.

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