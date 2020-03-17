До конца текущей недели в Украину завезут первую партию быстрых тестов на коронавирус

Ориентировочно в субботу приедет первая партия быстрых тестов на коронавирус в количестве 10 миллионов штук

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Ориентировочно в субботу приедет первая партия быстрых тестов на коронавирус в количестве 10 миллионов штук

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Верховной Рады 17 марта, сообщает корреспондент RegioNews.

"До конца недели мы завезем в Украине первую партию, составит десять миллионов быстрых тестов, которые дают на 99,9% ответ по заболеваемости коронавирус", - сказал Шмыгаль.

"На сегодня в инфекционных отделениях в Украине подготовлено 12 тысяч коек для приема больных коронавирусом, а в целом в украинских больницах имеющиеся 200 тысяч коек", - отчитался премьер.

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Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом, из них четыре - в Черновицкой области.

Вечером 16 марта также стало известно, что в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 скончалась женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19.