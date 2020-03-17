До конца текущей недели в Украину завезут первую партию быстрых тестов на коронавирус
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания Верховной Рады 17 марта, сообщает корреспондент RegioNews.
"До конца недели мы завезем в Украине первую партию, составит десять миллионов быстрых тестов, которые дают на 99,9% ответ по заболеваемости коронавирус", - сказал Шмыгаль.
"На сегодня в инфекционных отделениях в Украине подготовлено 12 тысяч коек для приема больных коронавирусом, а в целом в украинских больницах имеющиеся 200 тысяч коек", - отчитался премьер.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом, из них четыре - в Черновицкой области.
Вечером 16 марта также стало известно, что в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 скончалась женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19.
- 12:00 17 марта Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
- 11:57 17 марта Раду на карантин! - митингующие под парламентом
- 11:56 17 марта За сутки в Украину вернулись более 50 тысяч украинцев
- 11:37 17 марта В Украину из Египта и Грузии вернулись более 300 человек
- 11:35 17 марта Карантин в Украине: за что будут сажать и штрафовать
- 11:25 17 марта Двое экс-нардепов незаконно получили по 543 тыс грн компенсации за жилье
- 10:31 17 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных