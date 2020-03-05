На Буковине на пожаре погибли четверо, из них трое детей

Трагедия произошла в селе Ленковцы Кельменецкого района. Погибли один взрослый и трое детей

Трагедия произошла в селе Ленковцы Кельменецкого района. Погибли один взрослый и трое детей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет RegioNews. 5 марта в с. Ленковцы Кельменецкого района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли четыре человека из них трое детей семи, шести и трех лет. Пожар самоликвидировалась. Спасатели разобрали завалы на пепелище.

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