На Буковине на пожаре погибли четверо, из них трое детей
Трагедия произошла в селе Ленковцы Кельменецкого района. Погибли один взрослый и трое детей
Трагедия произошла в селе Ленковцы Кельменецкого района. Погибли один взрослый и трое детей
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет RegioNews.
5 марта в с. Ленковцы Кельменецкого района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли четыре человека из них трое детей семи, шести и трех лет.
Пожар самоликвидировалась. Спасатели разобрали завалы на пепелище.
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