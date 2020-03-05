08:46  05 марта
Боевики на Донбассе выпустили по ВСУ почти 30 мин, есть раненые
08:15  05 марта
Рада таки собирает еще одно внеочередное заседание из-за недоверия Рябошапке
09:31  05 марта
Карантин в Новых Санжарах: сегодня заканчивается обсервация эвакуированных из Китая
UA | RU
UA | RU
05 марта 2020, 10:44

На Буковине на пожаре погибли четверо, из них трое детей

Читайте також
українською мовою
05 марта 2020, 10:44
Читайте також українською мовою
Трагедия произошла в селе Ленковцы Кельменецкого района. Погибли один взрослый и трое детей
Трагедия произошла в селе Ленковцы Кельменецкого района. Погибли один взрослый и трое детей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет RegioNews.

5 марта в с. Ленковцы Кельменецкого района в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли четыре человека из них трое детей семи, шести и трех лет.

Пожар самоликвидировалась. Спасатели разобрали завалы на пепелище.


пожежа
На Черниговщине во время пожара на военном полигоне пострадали трое человек
28 февраля 2020, 17:24
На Волыни в пожаре заживо сгорели двое детей
27 февраля 2020, 10:47
На Закарпатье сгорело двое людей
13 февраля 2020, 10:43
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Сделать невозможное. Какие задачи Шмыгаль решит для Зеленского
04 марта 2020, 21:37
Кто есть кто в новом правительстве Дениса Шмыгаля
04 марта 2020, 21:05
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »