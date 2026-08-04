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04 августа 2026, 12:21

На Львовщине военный укусил полицейского: получил более семи лет заключения

04 августа 2026, 12:21
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Шептицкий городской суд признал виновным местного жителя, укусившего участкового офицера полиции во время исполнения им служебных обязанностей

Об этом сообщает Lviv.media со ссылкой на приговор суда, передает RegioNews.

Инцидент произошел 25 июня около 05:00 возле магазина АТБ по улице Степана Бандеры в Шептицком.

По данным суда, обвиняемый, зная, что перед ним сотрудники полиции, умышленно укусил участкового офицера за предплечье левой руки. Полицейский получил кусаную рану, которую эксперты квалифицировали как легкое телесное повреждение.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину и подтвердил обстоятельства происшествия.

Суд установил, что обвиняемый военнослужащий в звании солдата и уже имел судимость. В октябре 2025 года его приговорили к семи годам лишения свободы за грабеж.

За нападение на правоохранителя суд назначил ему еще один год заключения. Частично присоединив неотбытую часть предварительного наказания, суд окончательно определил наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ убил соседа по хостелу. Между жителями хостела на улице Митрополита Шептицкого возник конфликт. Во время ссоры 51-летний уроженец Запорожской области ударил кухонным ножом в сердце 34-летнего мужчину, который жил в хостеле всего два дня.

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