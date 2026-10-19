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19 октября 2026, 18:35

В Киеве мужчина из-за денег на спиртное ударил человека в супермаркете

19 октября 2026, 18:35
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Фото: Национальная полиция
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Инцидент произошел в Деснянском районе столицы. Злоумышленник пока задержан

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в торговом зале магазина произошла ссора между двумя мужчинами. Они спорили из-за денег на спиртное. Во время конфликта 53-летний мужчина пытался отобрать деньги у 41-летнего знакомого. Он ранил его в живот острым металлическим предметом и скрылся.

Правоохранители задержали злоумышленника. Пока его отправили под стражу.

Напомним, ранее в Ровенской области мужчина напал на продавщицу из-за алкоголя. Причиной стало то, что женщина отказалась продавать ему спиртное взаймы.

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