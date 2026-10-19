В Киеве мужчина из-за денег на спиртное ударил человека в супермаркете

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в торговом зале магазина произошла ссора между двумя мужчинами. Они спорили из-за денег на спиртное. Во время конфликта 53-летний мужчина пытался отобрать деньги у 41-летнего знакомого. Он ранил его в живот острым металлическим предметом и скрылся.

Правоохранители задержали злоумышленника. Пока его отправили под стражу.

Напомним, ранее в Ровенской области мужчина напал на продавщицу из-за алкоголя. Причиной стало то, что женщина отказалась продавать ему спиртное взаймы.