Фото: полиция

ДТП произошло вечером 10 сентября между селами Вишневое и Никитовка Ахтырского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель KIA Sportage не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

От полученных травм 52-летний водитель погиб на месте. Пострадавшую пассажирку, 55-летнюю женщину, госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 9 сентября в Черкасской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Погиб 16-летний молодой человек, еще один подросток получил травмы и был госпитализирован.