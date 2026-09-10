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10 сентября 2026, 14:58

В Краматорске возросло количество пострадавших: среди них – младенец

10 сентября 2026, 14:58
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Фото: прокуратура
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Число раненых в результате российских обстрелов Краматорска возросло до 19 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Среди пострадавших – 8-месячный младенец.

По уточненной информации, враг ударил по городу шестью авиабомбами "ФАБ-250" с модулями УМПК.

Напомним, россияне обстреляли Краматорск 10 сентября в период с 10:44 до 11:00. Попадания зафиксированы вблизи многоэтажки и учебных заведений. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

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