Фото: поліція

На території Полтавської області після російської атаки виявили нерозірвані бойові частини ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Боєприпаси становили смертельну загрозу для місцевих жителів.

Вибухотехніки знешкодили та транспортували бойові частини ворожих ракет на спеціальний майданчик для подальшого контрольованого підриву.

Поліцейські нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів не можна до них наближатися чи чіпати їх – про знахідку слід одразу повідомляти за номером 102.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині знищили дві бойові частини російської ракети масою близько 400 кілограмів кожна.