На Полтавщині підліток на мотоциклі влетів у ЗАЗ
Аварія сталась 19 серпня близько 19:50 у селі Пустовійтовому Кременчуцького району. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, 65-річний водій ЗАЗ "Таврія" зіткнувся з мотоциклом Lifan, яким керував 15-річний підліток. Внаслідок ДТП неповнолітній отримав травми.
"Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше на Рівненщині 16-річний водій автомобіля ВАЗ на смерть збив 26-річну вагітну жінку. Її дитину також не вдалося врятувати. Неповнолітнього керманича затримали.