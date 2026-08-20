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20 серпня 2026, 21:40

На Полтавщині підліток на мотоциклі влетів у ЗАЗ

20 серпня 2026, 21:40
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Фото: Нацполіція
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Аварія сталась 19 серпня близько 19:50 у селі Пустовійтовому Кременчуцького району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 65-річний водій ЗАЗ "Таврія" зіткнувся з мотоциклом Lifan, яким керував 15-річний підліток. Внаслідок ДТП неповнолітній отримав травми.

"Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині 16-річний водій автомобіля ВАЗ на смерть збив 26-річну вагітну жінку. Її дитину також не вдалося врятувати. Неповнолітнього керманича затримали.

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