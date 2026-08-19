14:59  19 августа
В Киеве мужчина угрожал велосипедисту гранатой из-за дорожного конфликта
10:49  19 августа
В Одесской области на недострое погиб 14-летний парень: ему на голову упал кирпич
07:25  19 августа
Во Львовской области трое подростков упали с 15-метровой высоты: один погиб
UA | RU
UA | RU
19 августа 2026, 18:30

Смертельное ДТП на остановке в Киеве: водителю легковушки официально объявили подозрение

19 августа 2026, 18:30
Читайте також українською мовою
Фото: Главное управление Национальной полиции
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 19 августа около 9:00 в Соломенском районе Киева. По предварительным данным, водитель Volkswagen двигался по полосе для общественного транспорта

В Киеве 23-летнему водителю Volkswagen сообщили о подозрении после ДТП на Чоколовском бульваре, в результате которого погибли два человека и еще четверо пострадали.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Киеве, передает RegioNews .

Во время перестройки он столкнулся с маршрутным автобусом, после чего автомобиль въехал в остановку, где находились люди.

В результате ДТП погибли две женщины — 35 и 52 лет. Еще четыре человека пострадали.

За жизнь 24-летнего мужчины, получившего тяжелые травмы, борются врачи.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры водителю сообщили о подозрении по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что смертельная авария произошла 19 августа около 8:50 в Соломенском районе столицы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение Киев ДТП остановка
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Суд в Ровно избрал меру пресечения дерзкому грабителю
19 августа 2026, 19:51
В Харьковской области осудили женщину, которая изготовила взрывчатку для убийства нацгвардейца и подростка
19 августа 2026, 19:31
В Днепре разоблачили дельца, продававшего поддельные удостоверения УБД
19 августа 2026, 18:53
Психологический террор дома: на Харьковщине мать издевалась над собственной дочерью
19 августа 2026, 18:12
В Украине новые правила для водителей: что нужно знать
19 августа 2026, 17:55
Вражеская атака на Житомир: реактивные дроны окупантов попали в здание Нацполиции
19 августа 2026, 17:50
Подозревается во взяточничестве: суд снял с должности руководителя Николаевского областного ТЦК
19 августа 2026, 17:36
Разбитое жилье и сгоревшие машины: оккупанты массированно атаковали Херсон дронами
19 августа 2026, 17:20
Кровавый конфликт в Харькове: мужчина схватился за нож во время ссоры и порезал оппонента
19 августа 2026, 16:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Все блоги »