Смертельное ДТП на остановке в Киеве: водителю легковушки официально объявили подозрение

Фото: Главное управление Национальной полиции

Авария произошла 19 августа около 9:00 в Соломенском районе Киева. По предварительным данным, водитель Volkswagen двигался по полосе для общественного транспорта

В Киеве 23-летнему водителю Volkswagen сообщили о подозрении после ДТП на Чоколовском бульваре, в результате которого погибли два человека и еще четверо пострадали.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Киеве, передает RegioNews .

Во время перестройки он столкнулся с маршрутным автобусом, после чего автомобиль въехал в остановку, где находились люди.

В результате ДТП погибли две женщины — 35 и 52 лет. Еще четыре человека пострадали.

За жизнь 24-летнего мужчины, получившего тяжелые травмы, борются врачи.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры водителю сообщили о подозрении по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что смертельная авария произошла 19 августа около 8:50 в Соломенском районе столицы.