Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ запобігла теракту в Полтаві та затримала агента РФ, який готував замах на одного з командирів військової частини регіону

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Як встановило розслідування, завдання російських спецслужб виконував студент місцевого університету. За даними СБУ, він погодився на співпрацю з ворогом після того, як шукав легкий заробіток у Telegram.

За інструкцією російського куратора фігурант виготовив саморобний вибуховий пристрій, який планував використати для дистанційного підриву. Перед цим він мав зібрати інформацію про розпорядок дня та маршрути командира військової частини.

Крім підготовки замаху, студент погодився виконати ще одне завдання –підпалити вантажівку. Саме під час спроби підпалу транспортного засобу співробітники СБУ затримали його.

Під час обшуку у затриманого вилучили підготовлений для теракту вибуховий пристрій, смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами, а також наркотики.

Фігуранту повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України за:

готування до теракту,

незаконне виготовлення та поводження з вибуховими пристроями,

замах на умисне знищення майна шляхом підпалу,

незаконне поводження з наркотиками.

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.