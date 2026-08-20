14:48  20 серпня
Кишкова інфекція на тренувальних зборах: 16 людей захворіли на Тернопільщині
12:30  20 серпня
"Нам не вперше": Яніна Соколова відповіла на погрози Полякової судом
10:15  20 серпня
РФ атакувала продуктові склади та об’єкти "Червоного хреста" у Борисполі
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2026, 14:21

У Полтаві студент готував замах на командира військової частини: його затримала СБУ

20 серпня 2026, 14:21
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Контррозвідка СБУ запобігла теракту в Полтаві та затримала агента РФ, який готував замах на одного з командирів військової частини регіону

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Як встановило розслідування, завдання російських спецслужб виконував студент місцевого університету. За даними СБУ, він погодився на співпрацю з ворогом після того, як шукав легкий заробіток у Telegram.

За інструкцією російського куратора фігурант виготовив саморобний вибуховий пристрій, який планував використати для дистанційного підриву. Перед цим він мав зібрати інформацію про розпорядок дня та маршрути командира військової частини.

Крім підготовки замаху, студент погодився виконати ще одне завдання –підпалити вантажівку. Саме під час спроби підпалу транспортного засобу співробітники СБУ затримали його.

Під час обшуку у затриманого вилучили підготовлений для теракту вибуховий пристрій, смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами, а також наркотики.

Фігуранту повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України за:

  • готування до теракту,
  • незаконне виготовлення та поводження з вибуховими пристроями,
  • замах на умисне знищення майна шляхом підпалу,
  • незаконне поводження з наркотиками.

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтава СБУ студент співпраця з ворогом замах на вбивство командир
Українці масово отримують дзвінки від СБУ: в Нацполіції попередили
11 серпня 2026, 18:35
СБУ затримала блогера, який коригував вогонь по Краматорську
10 серпня 2026, 12:43
Наводив удари на АЗС та власну частину: на Полтавщині затримали "крота" у ЗСУ
03 серпня 2026, 11:34
Всі новини »
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
У Львові чоловік заліз на електроопору та стрибнув: його госпіталізували
20 серпня 2026, 17:05
На Черкащині судитимуть 46-річного чоловіка за підрив гранати на подвір'ї житлового будинку
20 серпня 2026, 16:59
Створення запасів пального в Україні ляже на споживача
20 серпня 2026, 16:55
Хотів вбити двох людей: на Рівненщині судитимуть рецидивіста за особливо тяжкий злочин
20 серпня 2026, 16:50
Застрелив побратима з кулемета: на Миколаївщині затримали військового
20 серпня 2026, 16:45
У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків за розбійний напад біля ТРЦ
20 серпня 2026, 16:38
На Хмельниччині жінка фотографувала військову техніку для росіян
20 серпня 2026, 16:35
Зеленський про масований удар РФ: "Один із найбільш цинічних і масштабних"
20 серпня 2026, 16:30
В Одесі чоловік відкрив вогонь по ТЦК
20 серпня 2026, 16:10
На Херсонщині викрили організаторів псевдореферендуму
20 серпня 2026, 15:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »