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20 августа 2026, 12:55

"Не дадим Одессе замерзнуть": горожан призывают подписать обращение к Кабмину

20 августа 2026, 12:55
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Иллюстративное фото: kanaldom.tv
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В Одессе продолжается сбор подписей под коллективным обращением в Кабинет Министров и Совет национальной безопасности и обороны из-за ситуации с подготовкой города к отопительному сезону

Об этом сообщила общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews .

По словам инициаторов акции, строительство 43 блочно-модульных котельных, на которое государство выделило 187 млн грн, до сих пор не началось. Поэтому в городе могут возникнуть проблемы с теплоснабжением зимой.

Сбор подписей организовал Одесская областная ячейка ОО "Захист Держави". Активисты призывают правительство безотлагательно разобраться с ситуацией и обеспечить надлежащую подготовку Одессы к отопительному сезону.

В четверг, 20 августа, с 17:00 до 19:00 волонтеры будут собирать подписи на площади Привокзальной и площади Независимости возле McDonald's.

Сбор подписей продлится до 21 августа включительно в офисах ОО "Захист Держави" по адресам:

  • ул. Сегедская, 8;
  • пров. Ивана Луценко, 21/23, бизнес-центр "Ольвия" (вход с Греческой площади).

Организаторы призывают одесситов присоединиться к инициативе и поддержать обращение к центральным властям.

С полной версией коллективного обращения можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее общественная организация "Захист Держави" заявила, что в Одессе – критическая ситуация с подготовкой к отопительному сезону. По состоянию на середину августа работы по установке блочно-модульных котельных фактически не начались.

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Одесса ГО Захист Держави обращение подписи зима отопительный сезон
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