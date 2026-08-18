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18 августа 2026, 14:22

Четыре потерпевших: на Полтавщине руководителя танцевального ансамбля подозревают в сексуальных преступлениях

18 августа 2026, 14:22
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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На Полтавщине руководителю танцевального ансамбля сообщили о подозрении в сексуальных преступлениях по воспитанницам

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, руководитель ансамбля под вымышленными предлогами приглашал детей в свой кабинет и совершал в отношении малолетних и несовершеннолетних воспитанниц развратные действия и сексуальное насилие.

Эти факты прокуроры обнаружили во время мониторинга информационного пространства: в социальных сетях бывшие участницы ансамбля делились воспоминаниями о жестоком обращении и сексуальном развращении тренером.

Сразу было начато досудебное расследование, в ходе которого установлено 4 пострадавших женщин, преступления в отношении которых совершены в детском возрасте летом 1982 – весной 2014 года.

По выводам судебно-психологических экспертиз руководителю ансамбля сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса, действовавших на момент совершения преступлений:

  • совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста;
  • покушение на совершение действий, направленных на удовлетворение полового пристрастия неестественным способом с использованием беспомощного состояния потерпевшей;
  • совершение развратных действий в отношении малолетнего лица, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшей;
  • удовлетворение половой страсти неестественным способом относительно малолетнего, с использованием беспомощного состояния.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности.

Напомним, ранее суд признал виновным волынского тренера Богуслава Галицкого по волейболу в преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних воспитанниц. К моменту задержания обвиняемому было 72 года.

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