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18 серпня 2026, 14:22

Чотири потерпілі: на Полтавщині керівника танцювального ансамблю підозрюють у сексуальних злочинах

18 серпня 2026, 14:22
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На Полтавщині керівнику танцювального ансамблю повідомили про підозру у сексуальних злочинах щодо вихованок

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, керівник ансамблю під вигаданими приводами запрошував дітей до свого кабінету та скоював щодо малолітніх та неповнолітніх вихованок розпусні дії й сексуальне насильство.

Ці факти прокурори виявили під час моніторингу інформаційного простору: у соціальних мережах колишні учасниці ансамблю ділилися спогадами про жорстоке поводження та сексуальне розбещення тренером.

Одразу було розпочато досудове розслідування, під час якого встановлено 4 потерпілих жінок, злочини стосовно яких скоєно у дитячому віці упродовж літа 1982 – весни 2014 років.

За висновками судово-психологічних експертиз очільнику ансамблю повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу, що діяли на момент скоєння злочинів:

  • вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку;
  • замах на вчинення дій, спрямованих на задоволення статевої пристрасті неприродним способом із використанням безпорадного стану потерпілої;
  • вчинення розпусних дій щодо малолітньої особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілої;
  • задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо малолітньої, з використанням безпорадного стану.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, раніше суд визнав винним волинського тренера Богуслава Галицького з волейболу у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх вихованок. На момент затримання обвинуваченому було 72 роки.

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